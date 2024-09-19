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«Надеюсь, что они еще не на спуске с горы». Билл Симмонс беспокоится за «Наггетс» в новом сезоне НБА

Билл Симмонс критически оценил прошлый сезон «Денвера».

«Не понимаю, что с ними произошло. 20 очков отрыва в 7 игре, и они полностью развалились. Позже они говорили, что были измотаны. Но «Уорриорз» добирались до финала каждый год с 2015 по 2019, более 100 матчей каждый раз, мишень на спине на каждой арене. Они были рок-звездами. Нет ни одной причины считать, что «Денверу» было сложнее. Надеюсь, что мы еще не на спуске с горы, потому что места для маневра у них не осталось.

Мюррэй определит исход сезона тем или иным образом. Если он не вернется к уровню двухлетней давности, у них не будет ни шанса. Запад слишком хорош, слишком большая нагрузка на Йокича», – рассудил журналист.

«Они были безнадежно отстающими по трехочковым в прошлом сезоне, потеряли Колдуэлла-Поупа с неплохим броском, ставят на его место весьма посредственного шутера Кристиана Брауна и подписали худшего в истории на больших объемах бросков Расселла Уэстбрука», – добавил Зак Лоу.

Чемпионы сезона-2022/23 уступили «Миннесоте» во втором раунде плей-офф прошлого розыгрыша НБА в 7 матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoДенвер
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoБилл Симмонс
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoКристиан Браун
Зак Лоу
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