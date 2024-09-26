Марк Кьюбан: «Пока не навел справки, думал, что Кайри – убийца команды»

Марк Кьюбан признался, что у него было неверное представление о Кайри Ирвинге.

«Честно говоря, пока я не навел справки, я думал, что Кайри – убийца команды. У меня не было причин говорить о нем с другими людьми. Если он он не хочет играть, когда «Мэвс» приезжают в его город, отлично. Если у другой команды что-то не получается, отлично. Но когда появилась возможность выменять его, я сказал: «Хорошо, давайте изучим отзывы о нем».

Игроки любят его. Никто не сказал ни одного плохого слова о Кайри. Это все, что нам нужно было знать. Мы поняли, что нужно просто позволить Кайри быть Кайри », – сказал миноритарный владелец «Далласа ».