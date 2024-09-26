  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Марк Кьюбан: «Пока не навел справки, думал, что Кайри – убийца команды»

Марк Кьюбан признался, что у него было неверное представление о Кайри Ирвинге.

«Честно говоря, пока я не навел справки, я думал, что Кайри – убийца команды. У меня не было причин говорить о нем с другими людьми. Если он он не хочет играть, когда «Мэвс» приезжают в его город, отлично. Если у другой команды что-то не получается, отлично. Но когда появилась возможность выменять его, я сказал: «Хорошо, давайте изучим отзывы о нем».

Игроки любят его. Никто не сказал ни одного плохого слова о Кайри. Это все, что нам нужно было знать. Мы поняли, что нужно просто позволить Кайри быть Кайри», – сказал миноритарный владелец «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club Shay Shay
logoДаллас
logoНБА
logoМарк Кьюбан
logoКайри Ирвинг
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайри Ирвинг отреагировал на скандальное видео доктора Джея Вармы: «Бог велик, и правда всегда выходит на свет»
6сегодня, 09:59
«Он двигался как в замедленной съемке». Яннис Адетокумбо рассказал, как впервые увидел Кайри Ирвинга
224 сентября, 15:47
Ответственный за коронавирусные ограничения в Нью-Йорке советник мэра хвастался тем, что «помешал Кайри Ирвингу играть в баскетбол». Выяснилось, что он нарушал собственные запреты
1623 сентября, 09:51
Леброн Джеймс лидирует среди игроков НБА по количеству подписчиков в Инстаграме*, Стефен Карри – второй, Расселл Уэстбрук – третий
722 сентября, 16:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тревор Ариза: «В течение двух лет Пенни Хардуэй был лучше Майкла Джордана»
323 минуты назад
Донован Митчелл о дуэли с Джамалом Мюррэем в «пузыре»: «57 очков – это круто, но мы проиграли»
44 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой», МБА-МАИ сыграет с «Енисеем»
1сегодня, 13:04
Марк Кьюбан: «Игроки скоро будут получать больше денег, чем владельцы»
10сегодня, 12:10
Шарунас Ясикявичюс: «Не уверен, что в Турции самые страстные болельщики. У греков и сербов страсти больше»
2сегодня, 11:54
Шарунас Ясикявичюс о межсезонье «Фенербахче»: «Я ищу людей, а не баскетболистов. Баскетбол вторичен»
сегодня, 11:37
Эдриан Воджнаровски о смене карьеры: «Я только выиграл в этой сделке»
сегодня, 11:10
Деррик Роуз завершил игровую карьеру
39сегодня, 10:34Фото
У ЦСКА самый возрастной состав в Единой лиге ВТБ (29,9 года), у «Пармы» – самый молодой (24,1)
1сегодня, 10:15Фото
Кайри Ирвинг отреагировал на скандальное видео доктора Джея Вармы: «Бог велик, и правда всегда выходит на свет»
6сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» проявляет интерес к Дилану Озетковски
12 минут назад
Юдонис Хаслем: «В НБА нет 10 тренеров, которые лучше, чем Джо Маззулла»
34 минуты назад
Тревор Ариза: «Кобе Брайант всегда думал на два шага вперед»
2сегодня, 12:40
Кармело Энтони о конфликте Шакила О’Нила и Руди Гобера: «Это просто Шак, он всегда это делает»
сегодня, 12:25
Динос Митоглу: «Панатинаикос» должен бороться за каждый титул. Мы хотим взять четыре»
сегодня, 11:25
«Маккаби Тель-Авив» пытается заполучить Денниса Смита
сегодня, 10:48
MILL TEAM представила новый сезон проекта Баскетбольная Лига Бикини
2сегодня, 09:38Видео
Ассистент генерального менеджера «Милуоки»: «Здоровые «Бакс» непобедимы»
1сегодня, 09:18
Никола Йович уделил особое внимание игре под кольцом в межсезонье
сегодня, 08:54
Джордан Боуден подпишет негарантированный контракт с «Атлантой»
сегодня, 06:46