Марк Кьюбан о Делонте Уэсте: «Мне казалось, что у нас получилось, что мы сумели помочь. Но психические заболевания реальны»
Марк Кьюбан рассказал о попытках помочь Делонте Уэсту.
Бывший баскетболист был снова арестован в этом году. Уэст страдает от психических расстройств и зависимости от наркотиков.
«Это был страшный опыт. Потому что мне казалось, что у нас получилось, что мы смогли чего-то добиться. Мы поселили его в реабилитационном центре во Флориде. Что-то вроде фермы. У него наблюдался прогресс. Он слал фотографии. Я был очень рад, мне казалось, что мы движемся вперед. Но потом он перелез через забор и исчез. Мы снова нашли его, привезли обратно. Все повторилось.
Есть предел того, что можно сделать. Психические заболевания реальны. Нельзя справиться с ними одним желанием, просто пройти реабилитацию. Есть и другие люди, которым я помогаю. Но нельзя помочь всем», – признался Кьюбан.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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