«Мне нравятся перемены». Марк Кьюбан объяснил решение продать «Даллас»
Марк Кьюбан объяснил ,почему принял решение продать «Мэверикс».
Бизнесмен, который владел клубом с 2000 года, продал контрольный пакет акций за 3,5 миллиарда долларов.
«Это скорее платформа для следующего шага. Не смотрю на себя с мыслью «Я человек определенного возраста, мне нужно изменить то, что я делаю». Нет. Скорее, мне нравятся перемены. Я люблю играть. Мне нравится конкурировать в бизнесе», – заявил Кьюбан.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Wired
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