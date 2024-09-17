«Мне нравятся перемены». Марк Кьюбан объяснил решение продать «Даллас»

Марк Кьюбан объяснил ,почему принял решение продать «Мэверикс».

Бизнесмен, который владел клубом с 2000 года, продал контрольный пакет акций за 3,5 миллиарда долларов.

«Это скорее платформа для следующего шага. Не смотрю на себя с мыслью «Я человек определенного возраста, мне нужно изменить то, что я делаю». Нет. Скорее, мне нравятся перемены. Я люблю играть. Мне нравится конкурировать в бизнесе», – заявил Кьюбан .