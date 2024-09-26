Марк Кьюбан: «Игроки скоро будут получать больше денег, чем владельцы»
Марк Кьюбан пошутил по поводу будущих зарплат баскетболистов.
«Скоро мы увидим контракты на 100 миллионов долларов, однозначно. Стеф Карри уже подписался на 62 миллиона. ТВ-контракт позволит поддерживать рост в 10% от потолка.
Все будет еще безумнее. Этот год пока идет по старому соглашению на телетрансляции. Как только новое вступит в силу, они будут получать больше денег, чем я зарабатываю. Эти ребята смогут смотреть на меня с выражением «какая разница, сколько у тебя миллиардов», «у тебя нет нормальной работы», «ты не зарабатываешь 100 миллионов каждый год». Игроки будут получать больше владельцев», – заключил Кьюбан.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Club Shay Shay
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