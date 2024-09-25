«Где ты, король?» Кэндис Оуэнс расритиковала молчание Леброна Джеймса по поводу скандала вокруг Diddy
Кэндис Оуэнс раскритиковала Леброна Джеймса в связи со скандалом вокруг Diddy.
Известная американская политическая активистка Кэндис Оуэнс раскритиковала суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса за молчание по поводу секс-скандала вокруг рэпера Diddy. Обвинения против него включают торговлю людьми, организацию проституции и сексуальное насилие.
«Где ты, король? Я все время говорю Черной Америке: покажите мне ваших королей и покажите ко мне ваших королев. Вот люди, за которыми вы должны идти, выходить на улицы, сжигая свои районы», – заявила Оуэнс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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