«Сравните мое резюме в 27 лет с резюме Майкла Джордана». Дрю Хэнлен рассказал о мышлении Джейсона Тейтума

Дрю Хэнлен заявил, что Джейсон Тейтум не жаждет мести.

«Многие думают: «О, он жаждет мести». Я не думаю, что Джейсон смотрит на это так.

Он думает: «Сравните мое резюме в 27 лет с резюме Майкла Джордана , который не выиграл ни одного чемпионата в 27 лет. Сравните его с Леброном , который выиграл один титул. Сравните его со Стефом Карри , у которого был один титул», – передает слова персонального тренера Тейтума ESPN.com.