«Сравните мое резюме в 27 лет с резюме Майкла Джордана». Дрю Хэнлен рассказал о мышлении Джейсона Тейтума
Дрю Хэнлен заявил, что Джейсон Тейтум не жаждет мести.
«Многие думают: «О, он жаждет мести». Я не думаю, что Джейсон смотрит на это так.
Он думает: «Сравните мое резюме в 27 лет с резюме Майкла Джордана, который не выиграл ни одного чемпионата в 27 лет. Сравните его с Леброном, который выиграл один титул. Сравните его со Стефом Карри, у которого был один титул», – передает слова персонального тренера Тейтума ESPN.com.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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