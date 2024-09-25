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«Сравните мое резюме в 27 лет с резюме Майкла Джордана». Дрю Хэнлен рассказал о мышлении Джейсона Тейтума

Дрю Хэнлен заявил, что Джейсон Тейтум не жаждет мести.

«Многие думают: «О, он жаждет мести». Я не думаю, что Джейсон смотрит на это так.

Он думает: «Сравните мое резюме в 27 лет с резюме Майкла Джордана, который не выиграл ни одного чемпионата в 27 лет. Сравните его с Леброном, который выиграл один титул. Сравните его со Стефом Карри, у которого был один титул», – передает слова персонального тренера Тейтума ESPN.com.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoМайкл Джордан
logoБостон
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoСтефен Карри
logoДжейсон Тейтум
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