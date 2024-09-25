«Кобе попал в странное время». Дрэймонд Грин объяснил, почему Брайанта не считают одним из величайших в истории

Грин объяснил, почему Кобе Брайанта не считают одним из величайших в истории.

Шакил О’Нил : «Как ты думаешь, заслуживает ли Кобе Брайант быть среди претендентов на звание величайшего игрока в истории?»

Дрэймонд Грин : «Конечно, 100 процентов».

Шакил О’Нил : «Так почему же его не считают одним из величайших?»

Дрэймонд Грин : «Во-первых, он играл в одной команде с тобой, и это ему ставят в вину. Во-вторых, Кобе попал в странное время. Майкл Джордан ушел из лиги, и вы начали доминировать. Потом, когда ты ушел из «Лейкерс», у них было несколько тяжелых сезонов. Пока у «Лейкерс » все шло не очень хорошо, в «Кливленде» появился молодой парень, который начал делать себе имя. Так что в годы, когда Кобе мог бы доминировать, Леброн начал делать себе имя.