«Кобе попал в странное время». Дрэймонд Грин объяснил, почему Брайанта не считают одним из величайших в истории
Грин объяснил, почему Кобе Брайанта не считают одним из величайших в истории.
Шакил О’Нил: «Как ты думаешь, заслуживает ли Кобе Брайант быть среди претендентов на звание величайшего игрока в истории?»
Дрэймонд Грин: «Конечно, 100 процентов».
Шакил О’Нил: «Так почему же его не считают одним из величайших?»
Дрэймонд Грин: «Во-первых, он играл в одной команде с тобой, и это ему ставят в вину. Во-вторых, Кобе попал в странное время. Майкл Джордан ушел из лиги, и вы начали доминировать. Потом, когда ты ушел из «Лейкерс», у них было несколько тяжелых сезонов. Пока у «Лейкерс» все шло не очень хорошо, в «Кливленде» появился молодой парень, который начал делать себе имя. Так что в годы, когда Кобе мог бы доминировать, Леброн начал делать себе имя.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Big Podcast в соцсети X
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