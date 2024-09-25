Гилберт Аренас о глубоком составе «Никс»: «Возможно, Тибодо не готов принимать решения, которые ему никогда не приходилось принимать»

Гилберт Аренас считает, что Том Тибодо будет работать под давлением.

По мнению экс-игрока НБА , главному тренеру «Никс» предстоит грамотно распорядиться имеющимися в его распоряжении богатыми ресурсами, а не заигрывать ограниченную обойму игроков.

«Теперь Тибсу предстоит разработать подходящий план действий. Теперь ему придется говорить: «Джош Харт отправляется на скамейку... иди посиди». Теперь он должен тренировать, потому что в его распоряжении есть команда. Нам предстоит увидеть, что представляет собой Тибс.

Возможно, он не готов принимать решения, которые ему никогда не приходилось принимать», – считает Аренас .