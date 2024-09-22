Джош Харт посмеялся над размером головы Джейлена Брансона в шоу Сета Майерса
Джош Харт и Джейлен Брансон стали гостями шоу «Late Night».
Ведущий Сет Майерс спросил, как они дразнят друг друга.
«Размер его головы. Это первое. Смешное совпадение, потому что у твоего сына его «бобблхед» (большеголовая фигурка), и он зовет его «бобблхед Брансон».
Просто невероятно. Обычно у этих фигурок большие головы, но в этом случае впервые они соблюли реальные пропорции. Автор дизайна попал в самую точку», – заявил Харт под смех зала и Брансона.
Защитники «Никс» являются давними университетскими друзьями. Баскетболисты вместе ведут подкаст «The Roommates Show».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: New York Basketball в сети X
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