Кендрик Перкинс: «Никс» могут добиться лучшего результата в НБА по итогам регулярки с Рэндлом на «пятерке»
Кендрик Перкинс дал совет главному тренеру «Никс» Тому Тибодо.
Чемпион НБА считает, что «Нью-Йорк» будет претендовать на первенство по итогам регулярки, если переведет Джулиуса Рэндла на позицию центрового.
«Никс» могут добиться лучшего результата в НБА по итогам регулярного чемпионата. Для этого Том Тибодо должен переставить Джулиуса Рэндла на позицию пятого номера. Мне нравится эта идея. О Джи Ануноби мог бы исполнять роль растягивающей «четверки».
Если Рэндл сможет перестроиться и чаще играть пик-н-попы и пик-н-роллы, продемонстрировать универсализм в защите и меняться с первой по пятую позиции, то я бы высоко оценил перспективы «Никс», – заявил эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
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