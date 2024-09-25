Кендрик Перкинс: «Никс» могут добиться лучшего результата в НБА по итогам регулярки с Рэндлом на «пятерке»

Кендрик Перкинс дал совет главному тренеру «Никс» Тому Тибодо.

Чемпион НБА считает, что «Нью-Йорк » будет претендовать на первенство по итогам регулярки, если переведет Джулиуса Рэндла на позицию центрового.

«Никс» могут добиться лучшего результата в НБА по итогам регулярного чемпионата. Для этого Том Тибодо должен переставить Джулиуса Рэндла на позицию пятого номера. Мне нравится эта идея. О Джи Ануноби мог бы исполнять роль растягивающей «четверки».

Если Рэндл сможет перестроиться и чаще играть пик-н-попы и пик-н-роллы, продемонстрировать универсализм в защите и меняться с первой по пятую позиции, то я бы высоко оценил перспективы «Никс», – заявил эксперт.