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Том Тибодо: «Джейлен Брансон живет в спортзале»

Том Тибодо ждет еще большего прогресса от Джейлена Брансона.

«Ключевым элементом его карьеры, в школе, университете или лиге, является то, что каждый год он становится лучше. Он живет в спортзале. У нас целая команда подобных парней. Они понимают, что результата можно добиться только вместе. Речь не только о персональном прогрессе, но о том, чтобы сделать одноклубников лучше.

Брансона отличают фундаментальные навыки. Он не полагается на атлетизм, хотя его физические возможности и недооценены. Он быстро соображает, умеет развернуть игру, отлично выбирает позицию для броска, меняет скорость, обманывает финтами, выводит из равновесия и добирается до своих точек на площадке. Он умеет вводить противника в заблуждение, создавать пространство для броска или разыгрывать мяч. Очень хорошо читает игру, отлично чувствует себя в краске.

И на нем по-прежнему фолят», – заключил главный тренер «Никс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНью-Йорк
logoНБА
logoТом Тибодо
logoДжейлен Брансон
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