Том Тибодо: «Мы могли бы чаще использовать Джулиуса Рэндла на позиции центрового»
Том Тибодо планирует использовать Джулиуса Рэндла на позиции центрового.
«Думаю, что вопросом о замене Хартенштайна займется комиссия. Мы рассмотрим некоторые другие варианты, потому что у нас есть универсальность. Мы могли бы чаще использовать Джулиуса на позиции пятого номера.
Не хочу ставить его центровым на длительные отрезки времени, это будет иметь последствия, но если он будет играть центрового по 10 или 15 минут, я думаю, он хорошо с этим справится. Это создаст нам преимущество в нападении», – сказал главный тренер «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости