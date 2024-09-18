Том Тибодо: «Мы могли бы чаще использовать Джулиуса Рэндла на позиции центрового»

Том Тибодо планирует использовать Джулиуса Рэндла на позиции центрового.

«Думаю, что вопросом о замене Хартенштайна займется комиссия. Мы рассмотрим некоторые другие варианты, потому что у нас есть универсальность. Мы могли бы чаще использовать Джулиуса на позиции пятого номера.

Не хочу ставить его центровым на длительные отрезки времени, это будет иметь последствия, но если он будет играть центрового по 10 или 15 минут, я думаю, он хорошо с этим справится. Это создаст нам преимущество в нападении», – сказал главный тренер «Нью-Йорка ».