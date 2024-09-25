Евгений Минченко: «Есть разные легионеры, но все равно это люди, которые думают о себе»

Евгений Минченко поддержал МБА-МАИ, которая ставит на российских игроков.

– У МБА принципиальная позиция по легионерам. Как к ней относишься?

– Я думаю, что это хорошо для развития молодых российских игроков. Я играл во многих командах и понимаю, как важно это. Даже для сборной. Когда играешь с более сильными соперниками, то намного лучше развиваешься, чем просто тренируешься без игрового опыта, потому что в команде легионер, и ему нужно давать время. Очень круто, что у клуба есть такая принципиальная позиция и что вообще есть клуб на таком уровне, который дает возможность российским игрокам показывать себя с грандами, против крутых игроков. Все мы люди: мяч круглый, площадка ровная – если так посмотреть, то все элементарно просто. Главное – желание и упорство. Что в НБА, что в Евролиге, что в Единой лиге – все такие же люди, нужно просто стараться.

– А тебе не кажется, что если бы в команде был легионер, то молодые еще быстрее бы развивались? Они могли бы что-то от него взять, чего не видели в России, например?

– Я играл со многими легионерами и не встречал таких, которые прямо сделали кого-то лучше. Есть разные легионеры, но все равно они selfish – люди, которые думают о себе. У нас в коллективе нет ни единого человека, который думает о себе. Неважно, забьет ли сегодня Трушкин или Минченко 30 очков. Главное, чтобы у команды МБА была победа. Если все забьют по пять очков и мы выиграем – все будут радостные. Никто не будет сидеть в раздевалке и грустить, что набрал всего лишь пять очков.

С легионерами такого не будет. Ему важно забить пять трехочковых из пяти, и он будет доволен. Но когда-то забьет 1 из 10. Я к тому, что если ты легионер, то не значит, что ты молодец без промаха. Все промахиваются: американцы, европейцы, россияне.

Но как раз позиция клуба и дает возможность таким ребятам, как Даня Касаткин, Макар Коновалов, показывать, что ты можешь быть на месте этого легионера, который решает. Ты здесь в команде, можешь решать так же. Опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, площадка ровная, мяч круглый. Легионер забил 24 очка подряд? Хорошо, значит, он больше тренировался – иди тренируйся. Почему не ты это сделал? У тебя рука не из того места растет? Нет, – считает центровой МБА-МАИ .