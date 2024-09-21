Евгений Воронов: «Если будем играть все 40 минут так, как делали это до большого перерыва, то сможем противостоять любой команде»

Евгений Воронов прокомментировал поражение МБА-МАИ от «Зенита» (75:103).

«Во второй половине совершили слишком много потерь, позволили «Зениту » набрать легкие очки, не отыграв достойно в защите. У петербуржцев очень классная команда, и когда соперник почувствовал игру, то реализовал свое преимущество.

В первой половине действовали совсем иначе. Нужно делать выводы и становиться сильнее. Если будем играть все 40 минут так, как делали это до большого перерыва, то сможем противостоять любой команде», – сказал атакующий защитник МБА-МАИ .