Ксавьер Мун о первых впечатлениях от Лиги ВТБ: «Немного жестковато, но это все-таки баскетбол»

«Зенит» победил МБА-МАИ в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

Новичок команды защитник Ксавьер Мун рассказал о первых впечатлениях.

«Немного жестковато, но, в конце концов, это все-таки баскетбол, это была первая игра. Я с нетерпением жду продолжения.

Чави просто сказал, что мы должны быть лучше. Очевидно, что мы начали игру довольно хорошо, а затем они совершили рывок во второй четверти. Нам просто нужно быть уверенными, что мы заиграем с большей интенсивностью, с большей концентрацией, чтобы у нас не было тех промахов, когда мы даем им шанс совершить рывок.

Отличные болельщики. Я надеюсь, что оставшаяся часть сезона будет такой же, ведь первая игра получилась великолепной», – заключил баскетболист «Зенита ».