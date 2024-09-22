Ксавьер Мун о первых впечатлениях от Лиги ВТБ: «Немного жестковато, но это все-таки баскетбол»
«Зенит» победил МБА-МАИ в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.
Новичок команды защитник Ксавьер Мун рассказал о первых впечатлениях.
«Немного жестковато, но, в конце концов, это все-таки баскетбол, это была первая игра. Я с нетерпением жду продолжения.
Чави просто сказал, что мы должны быть лучше. Очевидно, что мы начали игру довольно хорошо, а затем они совершили рывок во второй четверти. Нам просто нужно быть уверенными, что мы заиграем с большей интенсивностью, с большей концентрацией, чтобы у нас не было тех промахов, когда мы даем им шанс совершить рывок.
Отличные болельщики. Я надеюсь, что оставшаяся часть сезона будет такой же, ведь первая игра получилась великолепной», – заключил баскетболист «Зенита».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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