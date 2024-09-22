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Евгений Пашутин о предсезонной подготовке: «Спасибо РФБ за приглашение, сыграли со сборной России, Венесуэлой, Колумбией»

Евгений Пашутин поблагодарил фанатов за внимание к «Парме» перед стартом сезона.

Главный тренер рассказал о плодотворной предсезонной работе.

«Август посвятили физической подготовке и кондициям. В конце августа сыграли турнир (Фонбет Кубок Дружбы), нам повезло, спасибо Федерации баскетбола за приглашение. Сыграли со сборной России, Венесуэлой и Колумбией. Это было очень важно для нас. Практически мечта, сыграть в «Молоте» с сильной командой уровня сборной России. В сентябре играли выездные матчи. С серьезными клубами, с ЦСКА и МБА. И с нашими непосредственными конкурентами: «Самарой», «Саратовом», «Нижним Новгородом». Играли в гостях, получили очень много важной информации, борьбы, физического контакта. Это было очень важно для наших молодых ребят и для новичков, чтобы понять уровень контакта и уровень лиги, критерии судейства. 

Хотел поблагодарить болельщиков. Очень рады видеть их в этом году. Это сердце команды. «Парма» и баскетбол – это спорт номер один в Перми. У нас лучшие болельщики в России», – заявил главный тренер.

«Парма» откроет сезон-2024/25 матчем с «Автодором».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пармы»
logoЦСКА
logoсборная России
logoРФБ
logoАвтодор
logoЕвгений Пашутин
logoсборная Венесуэлы
Фонбет Кубок Дружбы
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
logoПарма
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