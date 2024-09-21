Василий Карасев о поражении от «Зенита»: «Не хватило сил и опыта игры под таким прессингом»
Василий Карасев заявил, что МБА-МАИ в матче с «Зенитом» не хватило сил и опыта.
«В первую очередь хочу сказать парням спасибо за первые две четверти. Дальше просто не хватило сил и опыта игры под таким прессингом, и молодые игроки где-то развалились. Было довольно много потерь.
Является ли для меня матч против «Зенита» особенным? У нас на все команды совершенно одинаковый настрой. У нас молодая команда, и на каждый матч должны настраиваться одинаково. Если вы посмотрите на наш состав, то 6-7 человек еще вчера в глаза не видели Лигу ВТБ, только по телевизору.
В двух четвертях что-то получилось. Но пока мы не готовы играть под таким давлением. Поэтому работы еще много, чтобы не было таких провалов, будем делать выводы», – сказал главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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