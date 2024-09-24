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Тилман Фертитта: «В НБА нет более глубокой команды, чем «Хьюстон»

Тилман Фертитта заявил, что у «Рокетс» самый глубокий состав в лиге.

«В НБА нет более глубокой команды, чем мы. Мы ожидаем отличный сезон», – заявил владелец «Хьюстона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Athletic Келли Айко в соцсети X
logoХьюстон
logoНБА
Тилман Фертитта
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