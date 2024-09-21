«Рокетс» и Эй Джей Гриффин согласовали выкуп контракта. 21-летний игрок решил приостановить карьеру
«Рокетс» и Эй Джей Гриффин договорились о выкупе контракта.
16-й номер драфта-2022 решил приостановить выступления. Форварду предстоит определиться с тем, будет ли он продолжать баскетбольную карьеру.
В прошлом сезоне Эй Джей провел 20 матчей за «Атланту», набирая в среднем 2,4 очка. Перед драфтом-2024 «Хоукс» отправили форварда в «Хьюстон» в обмен на 44-й пик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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