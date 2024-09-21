«Рокетс» и Эй Джей Гриффин согласовали выкуп контракта. 21-летний игрок решил приостановить карьеру

«Рокетс» и Эй Джей Гриффин договорились о выкупе контракта.

16-й номер драфта-2022 решил приостановить выступления. Форварду предстоит определиться с тем, будет ли он продолжать баскетбольную карьеру.

В прошлом сезоне Эй Джей провел 20 матчей за «Атланту», набирая в среднем 2,4 очка. Перед драфтом-2024 «Хоукс» отправили форварда в «Хьюстон » в обмен на 44-й пик.