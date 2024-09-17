«Фенербахче» подписал контракт с Бобаном Марьяновичем

Бобан Марьянович продолжит карьеру в «Фенербахче».

Турецкий клуб заключил с сербским центровым Бобаном Марьяновичем (36 лет, 224 см) однолетнее соглашение, включающее пункт, позволяющий обеим сторонам выйти из контракта до января.

Марьянович стал свободным агентом после завершения сезона-2023/24 в составе «Хьюстона ». В августе сербский бигмен заявил, что ждет предложения из НБА , но рассматривает и другие возможные варианты.

36-летний игрок вернется в Европу впервые с 2015 года. Тогда он играл за сербскую «Црвену Звезду», попав в первую символическую пятерку Евролиги и став лидером турнира по подборам.