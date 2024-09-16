Дэньюэл Хауз: «Народ обвиняет Хардена в том, что он не выиграл. Все зависело не только от него одного»

Дэньюэл Хауз поддержал Джеймса Хардена.

«Говоря о «Рокетс» и Джеймсе Хардене, люди критикуют нас за то, что мы не добились главной цели в плей-офф. Но они не осознают, как это было тяжело. На Хардена в каждом матче бросали по три защитника. Назовите еще одного игрока, которому приходилось бы сталкиваться с этим на постоянной основе.

Соперники использовали против него все – дабл-тим, трипл-тим, даже странные виды защиты, например, когда прямо за ним стоял парень, чтобы помешать степбэку. С ума сойти. Но, несмотря на все это, он демонстрировал свои цифры.

Народ обвиняет Хардена в том, что он не выиграл, но все зависело не только от него одного», – считает выступавший с Харденом за «Хьюстон» форвард.