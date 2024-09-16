  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дэньюэл Хауз: «Народ обвиняет Хардена в том, что он не выиграл. Все зависело не только от него одного»
3

Дэньюэл Хауз: «Народ обвиняет Хардена в том, что он не выиграл. Все зависело не только от него одного»

Дэньюэл Хауз поддержал Джеймса Хардена.

«Говоря о «Рокетс» и Джеймсе Хардене, люди критикуют нас за то, что мы не добились главной цели в плей-офф. Но они не осознают, как это было тяжело. На Хардена в каждом матче бросали по три защитника. Назовите еще одного игрока, которому приходилось бы сталкиваться с этим на постоянной основе.

Соперники использовали против него все – дабл-тим, трипл-тим, даже странные виды защиты, например, когда прямо за ним стоял парень, чтобы помешать степбэку. С ума сойти. Но, несмотря на все это, он демонстрировал свои цифры.

Народ обвиняет Хардена в том, что он не выиграл, но все зависело не только от него одного», – считает выступавший с Харденом за «Хьюстон» форвард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ur.Perspectives
logoХьюстон
logoФиладельфия
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoДэньюэл Хауз
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик Гордон стал 12-м экс-игроком «Рокетс», которого Дэрил Мори привлек в «Сиксерс» после назначения в клуб
69 июля, 12:28
Стивен Эй Смит: «Это самая позорная цитата Джеймса Хардена. Как можно воспринимать его «победителем»?»
216 июня, 05:33
Джеймс Харден: «Дэрил Мори пообещал мне максимальный контракт»
264 декабря 2023, 14:37
Ховард Бек о Хардене: «Очень Голодная Гусеница, которая пережевывает товарищей по команде, тренеров и клубы»
268 ноября 2023, 08:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эрл Бойкинс: «Многие игроки НБА не смогут играть в европейский баскетбол»
4сегодня, 10:12
Евролига вводит потолок зарплат и налог на роскошь
9сегодня, 09:34
Ройс Уайт о попытке покушения на Трампа: «Не сдаемся»
7сегодня, 09:03Фото
Ти Джей Форд о влиянии Леброна на баскетбол: «Джеймс сделал то же самое, что и Майкл Джордан»
5сегодня, 08:03
«Голден Стэйт» надеется заполучить суперзвезду уровня Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо
20сегодня, 07:53
Айзейя Томас: «Все еще могу играть на высоком уровне»
5сегодня, 07:28
Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»
5сегодня, 07:07
Клэй Томпсон организовал для игроков «Мэверикс» прогулку на лодке
6сегодня, 05:47
Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»
6сегодня, 05:31
Бэм Адебайо отреагировал на рекорд Эйжи Уилсон. По слухам, звезды баскетбола встречаются
сегодня, 05:03Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кристиан Колоко о возвращении в НБА и переходе в «Лейкерс»: «Божий замысел всегда лучший»
3 минуты назад
Омер Юртсевен: «Потенциал «Панатинаикоса» очень высок с учетом пополнений в составе»
34 минуты назад
Саванна Джеймс подколола Бронни из-за его музыкальных вкусов: «Что за чертовщина!»
250 минут назад
«Майами» планирует подписать и отчислить Калеба Дэниэлса
сегодня, 10:55
Зак Лавин приступил к тренировкам в зале «Буллс»
1сегодня, 10:38
«Лейкерс» отчислили Блэйка Хинсона, который заключил двусторонний контракт в межсезонье-2024
сегодня, 09:48
Илона Корстин: «Для лиги решение Ведищева стать главным тренером – интересный шаг»
сегодня, 08:52
Фред Ванвлит о Алперене Шенгюне: «Он делает вещи, на которые способны немногие»
сегодня, 08:39
Марк Стейн: «Медиа-день «Денвера» обещает стать одним из самых интригующих. Есть много интересных тем»
2сегодня, 08:18
Хуан Тоскано-Андерсон пояснил свои слова по поводу «чертовой Евролиги»
1сегодня, 06:51