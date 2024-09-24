Димитрис Итудис: «Надеялся, что российские команды вернутся в Евролигу в 2024-м, во время олимпийского года»
Димитрис Итудис надеется на скорое возвращение российских команд в Евролигу.
«Надеюсь, скоро российские команды вернутся в Евролигу. Ведь спорт объединяет. И мы с вами как раз говорили про дружбу. Вот это и делает спорт. У дружбы нет границ. У тебя могут быть друзья в Китае, в Австралии, в Европе, Азии и где угодно. Потому что ты работаешь в спорте.
Я надеялся, что это случится в 2024-м, во время олимпийского года. Ведь Олимпийские игры – это мир, это спорт, это про взаимодействие с другими людьми. Но давайте сохранять оптимизм и надеяться, что вскоре российские команды – не только баскетбольные – вернутся на европейскую арену», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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