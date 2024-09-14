Андрей Ватутин: «ЦСКА давно не выигрывал Суперкубок. Это приятные эмоции»

«Перед предсезонным турниром всегда удобно сказать две версии. Если ты выигрываешь, то говоришь как это здорово. Какой сильный турнир, какие классные соперники. Если проигрываешь, то отмечаешь — это один из этапов подготовки, мы сделаем выводы, станем лучше. Так что спасибо ребятам, они дали мне использовать первую версию.

Если серьезно, то мы давно не выигрывали Суперкубок . Это приятные эмоции. Все три игры были сложные, и мне кажется, что та энергия игроков, то желание победить, настраивает на оптимистичный лад. Понятно, в финале сказалась травма Найта во второй четверти. Это поменяло ротацию. Плюс у них не было Лабери, а это важнейший игрок в системе Перасовича. Стоит признать, что пока команды не в одинаковой степени готовности.

Я рад за ребят, рад за Андреаса Пистиолиса, который взял второй титул в российской карьере. Спасибо Лиге за то, что она пригласила две серьезные иностранные команды в таких непростых условиях. Получился турнир хорошего уровня. И все четыре российские команды показали, что в новом сезоне они будут реальными претендентами на Кубок Белова.

Отдельно хочу сказать спасибо своему другу Димитрису Итудису , который выступил мои психологом. Когда разница стала два очка он успокаивал меня, говорил: «Не волнуйся, ЦСКА уверенно выиграет». Так что я действительно сегодня понял, что он разбирается в баскетболе», — сказал президент ЦСКА.

В субботу ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 87:72 и во второй раз в истории клуба стал чемпионом Суперкубка Единой лиги ВТБ.