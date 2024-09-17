  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Обстановка супер, рады вернуться». Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен Суперкубку Единой лиги ВТБ
Видео
1

«Обстановка супер, рады вернуться». Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен Суперкубку Единой лиги ВТБ

Иван Лазарев запустил канал о баскетболе «Время на атаку».

В новом выпуске экс-центровой рассказывает о том, как проходил Суперкубок Единой лиги ВТБ.

«Взгляд изнутри! Ответы на вопросы от Ватутина, Итудиса, Корстин, Антонова, Курбанова и многих других! Старался максимально передать атмосферу и обстановку Суперкубка! Меня даже пустили в раздевалку ЦСКА после игры!» – говорится в аннотации к видео.

Версия VK

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: «Время на атаку»
logoЦСКА
logoАндрей Ватутин
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoБешикташ
logoЦрвена Звезда
logoБаскетбол - видео
logoЕдиная лига ВТБ
logoДмитрий Кулагин
Иван Лазарев
logoДимитрис Итудис
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Илона Корстин: «Получили много положительных отзывов от «Бешикташа» и «Црвены Звезды»
вчера, 05:22
Андрей Ватутин: «Все четыре российских клуба показали, что будут претендовать на чемпионство»
15 сентября, 15:51
Андрей Ватутин: «ЦСКА давно не выигрывал Суперкубок. Это приятные эмоции»
14 сентября, 20:30
ЦСКА чемпион, Аврамович – MVP, «Зенит» снова в призах, камбэк «Локо». Итоги четвертого дня Суперкубка
114 сентября, 20:16Трибуна
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даг Кристи и Майк Бибби представили классическую форму «Кингз». Она отсылает к комплекту 2002-2008 годов
6сегодня, 05:44Видео
«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Кристианом Колоко
сегодня, 04:16
Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс еще минимум пару раз попадет в символические сборные сезона»
1вчера, 21:15
Переход Микэла Бриджеса в «Никс» – наиболее важный трансфер этого лета по мнению Кендрика Перкинса
3вчера, 20:06
Кендрик Перкинс назвал Энтони Эдвардса главным претендентом на награду MVP
10вчера, 19:53
Бен Симмонс уже несколько недель играет 5 на 5 и находится в лучшей форме, чем в прошлом году
20вчера, 18:23
Джордан, Ирвинг, Картер, Томпсон, Кемп – Доминикс Уилкинс выбрал себе соперников для идеального конкурса данков
8вчера, 17:30
Илона Корстин ответила на претензии «Зенита»: «Менеджмент клуба с самым большим бюджетом ищет оправдания своих поражений в расписании»
9вчера, 16:52
Андрей Кириленко о заполняемости трибун в российском баскетболе: «РФБ не отвечает за заполнение залов. Но когда сборная играла, она собирала полные»
вчера, 16:36
Эрик Споэльстра, Ник Нерс и Рик Карлайл возглавили список лучших тренеров НБА по версии CBS Sports
8вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джордж Ньянг: «Мо Вагнер поставил через меня со словами «Слишком медленно!» Он сделал это только для того, чтобы вывести меня из себя»
18 минут назад
«Сакраменто» объявил о подписании Буги Эллиса
145 минут назад
Трент Фрэйзер и Сергей Карасев могут пропустить стартовый матч нового сезона Лиги ВТБ
сегодня, 05:34
«Юта» подписала Макса Абмаса
сегодня, 04:58
Кендрик Перкинс о лучшем игроке, который не стал MVP: «Кавай Ленард»
сегодня, 04:49
Карлик Джонс о поддержке в Белграде: «Отличается от НБА. Там иногда может быть тихо, но только не здесь»
сегодня, 04:25
Богдан Богданович об уходе Светислава Пешича из сборной Сербии: «Не верю. Давайте надавим на него»
2вчера, 20:48
Деррик Уайт получил по лицу от фаната «Колорадо Стэйт» на матче студенческого американского футбола
5вчера, 20:24Видео
Тиффани Хэйс: «В «Лас-Вегасе» впервые смогла почувствовать себя профессионалом»
вчера, 19:40Фото
Лоренцо Браун об адаптации в «Панатинаикосе»: «С парнями очень легко играть. И Костас Слукас многому может научить»
вчера, 19:22