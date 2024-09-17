«Обстановка супер, рады вернуться». Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен Суперкубку Единой лиги ВТБ

Иван Лазарев запустил канал о баскетболе «Время на атаку».

В новом выпуске экс-центровой рассказывает о том, как проходил Суперкубок Единой лиги ВТБ.

«Взгляд изнутри! Ответы на вопросы от Ватутина , Итудиса , Корстин, Антонова, Курбанова и многих других! Старался максимально передать атмосферу и обстановку Суперкубка! Меня даже пустили в раздевалку ЦСКА после игры!» – говорится в аннотации к видео.

Версия VK