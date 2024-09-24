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Димитрис Итудис: «Карри, Дюрэнт и Эмбиид были хороши, но именно Леброн привел сборную США к золоту»

Димитрис Итудис поделился мнением о суперзвездах баскетбола.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной Греции вспомнил опыт работы с Яннисом Адетокумбо, а также оценил выступление Леброна Джеймса на недавней Олимпиаде.

– Каково тренировать звезду такого калибра Янниса Адетокумбо?

Здорово. Тренировать его было легко. Мне нравится тренировать игроков, которые любят свое дело.

– А как у него с принятием критики, готовностью слушать тренера? Он подходит под ваше описание суперзвезды?

Полностью подходит, по всем пунктам. Когда я перечислял все эти моменты, я держал в голове как раз Янниса. Потому что и он, и другие великие игроки уже оставили свой след в истории. Они ролевые модели и ориентиры для других. Эти игроки тратят долгие часы в зале, проливают литры крови, пота и слез, чтобы стать теми, кто они есть. Яннис – один из самых самокритичных игроков. К тренировкам он относится так: чем меньше я тренируюсь, тем хуже покажу себя в игре. То есть, несмотря на статус, ты продолжаешь переживать, что будешь недостаточно хорош. Просто в какой-то момент это переходит в профессионализм, четкую схему, которой нужно следовать, чтобы достичь успеха. Яннис очень профессионально подходит ко всему: питанию, отдыху, специалистам, которыми он себя окружает. Такого игрока легко тренировать в первую очередь потому, что он любит то, что делает.

А на нынешней Олимпиаде мы еще и Леброна увидели. Ему 40 лет, а он все еще настолько выкладывается на площадке, так ведет партнеров за собой. И да, Стеф Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид были хороши, но все равно, именно Леброн – тот игрок, который привел сборную США к золоту. При всем уважении к работе Стива Керра и его тренерского штаба.

Помню матч против него в Майами в 2012-м, когда я на год уезжал работать в «Детройт». Если не ошибаюсь, тогда он только выиграл НБА, Олимпиаду, кучу индивидуальных наград и даже в таком статусе в товарищеском матче против «Детройта» выкладывался по полной, вел партнеров за собой, защищался. И тогда я подумал: какие вообще могут быть проблемы в работе с таким элитным игроком? После всех побед показывать такое желание на тренировке – дорогого стоит. Таких спортсменов можете называть суперзвездами. Они оставили след в истории баскетбола. И продолжают уважать игру, которая дала им все. Не только славу и деньги, но и возможность заражать молодых ребят любовью к баскетболу. И мы должны быть очень благодарны таким спортсменам, которые рекламируют баскетбол своей игрой. Так что тренеры могут только мечтать о таких игроках, они подают остальным правильный пример.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМилуоки
logoсборная Греции
logoсборная США
logoСтефен Карри
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoЯннис Адетокумбо
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