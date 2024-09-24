Димитрис Итудис: «Пистиолис больше не нуждается ни в чьих советах. Он движется своим путем»

Димитрис Итудис поделился мнением о своем бывшем ассистенте Андреасе Пистиолисе.

Грек перед минувшим плей-офф Лиги ВТБ возглавил ЦСКА и привел команду к победе.

«Это я позвонил ему первым, когда Андреас возглавил ЦСКА. Хотел поздравить. Это было отличное решение для всех, он отлично справился с задачей. Он больше не нуждается ни в чьих советах. Андреас движется своим путем. Я был на тренировке команды перед первым матчем с «Локо» и видел, что он многое перенес из нашей старой системы. Но это его путь и пока он успешно по нему идет. Химия в порядке, лидерские качества игроков в порядке. Остается надеяться, что команда проведет сезон без травм, что тоже очень важно. Постучим по дереву.

Именно это приводит к стабильности, к которой так стремится каждая команда. Стабильности и постоянству в том, как команда прогрессирует и эволюционирует от игры к игре. Потому что, если не ошибаюсь, теперь в сезоне Единой лиги ВТБ будет четыре раунда, а значит, матчей будет еще больше.

Невероятно горжусь Пистиолисом! То, как он сейчас руководит командой, – следствие того опыта, который он приобрел. Андреас уже давно был готов к работе главным тренером», – заявил бывший главный тренер армейцев.