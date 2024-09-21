  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс об игре с Бронни: «Это будет невероятный сезон для меня, и надеюсь, что для него тоже»
4

Леброн Джеймс об игре с Бронни: «Это будет невероятный сезон для меня, и надеюсь, что для него тоже»

Леброн Джеймс объяснил, почему этот сезон будет особенным для него.

«Знаете, этот сезон определенно особенный в том смысле, что Бронни теперь часть команды. Я смотрю на нас и понимаю, что одно из величайших благ в жизни — это возможность работать бок о бок с собственным ребенком. На этой неделе мы вернулись в спортзал, и мы впервые оказались вместе на площадке в качестве профессионалов. Мы тренировались, соперничали друг с другом, готовясь к новому сезону.

Были моменты, когда я терял концентрацию — это не так уж привычно для меня. Я наблюдал за ним, как он готовится, стремится к своей цели. Это будет невероятный сезон для меня, и надеюсь, что для него тоже», – сказал звездный форвард «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал DraftKings
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Остин Ривз: «Леброн Джеймс не играет 1 на 1. Говорит, что это не настоящий баскетбол»
18вчера, 18:27
Медиа-консультант Леброна Джеймса о «Решении»: «Это было дальновидно, но люди не были готовы»
4вчера, 17:55
Тренер Майк Мэнсиас: «Приехал поработать с Джеймсом на Хэллоуин, он открыл дверь в костюме Бэтмена»
6вчера, 09:13
Леброн Джеймс выложил видео с тренировки
3вчера, 08:28Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алекса Аврамович: «Даже представить себе не мог, что меня так тепло встретят в России»
36 минут назад
«Цифры говорят об этом. Результаты подтверждают». Владе Дивац считает Николу Йокича лучшим европейским игроком в истории НБА
2сегодня, 13:56
Оскар Робертсон: «Джеймс, Дюрэнт и Карри помогли НБА продвинуться вперед и получить огромные контракты»
1сегодня, 13:48
Стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. В первый игровой день ЦСКА разгромил УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ
28сегодня, 12:44
Владе Дивац: «Мне нравится Дончич, но у меня были причины не выбрать его. Может быть, я ошибался, но только время покажет»
8сегодня, 12:18
Костас Слукас: «Если бы «Селтикс» приехали на нашу арену OAKA, то у «Панатинаикоса» был бы шанс»
4сегодня, 11:49
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Барселона», «Мурсия» встретится с «Уникахой»
сегодня, 10:52
Джонатан Куминга о контрактной ситуации: «Не особо за этим слежу. Не хочу отвлекаться от важного, нацелен на прогресс»
2сегодня, 10:28
Шакил О’Нил о стилях Пэта Райли и Фила Джексона: «В долгосрочной перспективе с более юмористичным подходом можно добиться большего»
4сегодня, 08:46
Лу Уильямс: «Рэпторс» не стали предлагать мне продление контракта в 2015-м из-за моего образа жизни и песни Дрейка»
3сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Би Джей Джонсон: «Кобе Брайант пожертвовал моей школе кучу денег. На них построили новый спортзал»
9 минут назад
«Орландо» подпишет Роберта Бэйкера
25 минут назад
Велимир Перасович: «Нельзя победить ЦСКА с таким низким процентом трехочковых и 15 потерями»
51 минуту назад
Андреас Пистиолис: «УНИКС доказал, что обладает гордостью и чемпионскими амбициями»
58 минут назад
Сергей Кущенко: «В Единой лиге ВТБ наблюдается хорошая тенденция возвращения российских игроков из Европы и Северной Америки»
сегодня, 13:36
«Грегг Попович назвал меня своим любимым игроком». Сандро Мамукелашвили очень хотел остаться в «Сперс»
1сегодня, 13:17
Никита Курбанов о капитанской роли в ЦСКА: «Антонов намного лучше подходит на эту должность»
1сегодня, 12:49
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Бурка», «Страсбур» – «Шалон»
сегодня, 11:56
Би Джей Джонсон о тренерской перестановке в «Локо: «Мое дело – играть в баскетбол»
сегодня, 11:28
Амат Мбайе: «Уровень Лиги ВТБ повыше, чем в чемпионатах Турции и Италии»
сегодня, 11:12