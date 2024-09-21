Леброн Джеймс об игре с Бронни: «Это будет невероятный сезон для меня, и надеюсь, что для него тоже»
Леброн Джеймс объяснил, почему этот сезон будет особенным для него.
«Знаете, этот сезон определенно особенный в том смысле, что Бронни теперь часть команды. Я смотрю на нас и понимаю, что одно из величайших благ в жизни — это возможность работать бок о бок с собственным ребенком. На этой неделе мы вернулись в спортзал, и мы впервые оказались вместе на площадке в качестве профессионалов. Мы тренировались, соперничали друг с другом, готовясь к новому сезону.
Были моменты, когда я терял концентрацию — это не так уж привычно для меня. Я наблюдал за ним, как он готовится, стремится к своей цели. Это будет невероятный сезон для меня, и надеюсь, что для него тоже», – сказал звездный форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал DraftKings
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