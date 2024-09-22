Кваме Браун: «Если Бронни Джеймс не научится разыгрывать, он будет Хуаном Диксоном для бедных»
Кваме Браун высказался о новичке «Лейкерс» Бронни Джеймсе.
«Я вижу атлетичного парня, которому нужно научиться больше забегать и проходить под кольцо, пока он не почувствует себя более уверенно в бросках.
Если он не научится играть на позиции разыгрывающего, не думаю, что он так же силен, как Дэвид Уэсли. Он единственный, кто при таком росте, 185-188 сантиметров, мог играть на позиции второго номера.
Если Бронни Джеймс не научится разыгрывать, он будет Хуаном Диксоном для бедных. Думаю, что он будет болтаться в лиге. У его отца достаточно власти в Klutch Sports, чтобы удержать его в лиге, но если он не научится играть на позиции разыгрывающего, он выдохнется», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Swish Cultures
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