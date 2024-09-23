Кваме Браун раскритиковал выбор Бронни Джеймса: «Не стоит думать, что 55-й пик – это ничто»

Кваме Браун раскритиковал выбор Бронни Джеймса под 55-м номером на драфте-2024.

По мнению 1-го номера драфта-2001, «Лейкерс» должны были использовать пик для более готового игрока.

«Люди не осознают, что произошло. Они ведут себя так, будто 55-й выбор – это ничто. Но не думаете ли вы, что парень из Северной Каролины Стэйт, который показал себя настоящим монстром по дабл-даблам, мог бы стать перспективным проектом? Убираем немного веса, и этот парень – просто монстр. Как там его зовут? Ди Джей Бернс.

Как вы можете выдвигать аргументы в пользу Бронни Джеймса, человека, у которого были проблемы с сердцем, который ничего вообще не доказал, против парня, который работал в хорошей программе и выдавал достойную статистику против любых оппонентов?» – удивился бывший игрок НБА.