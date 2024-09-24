Евгений Богачев: «Локомотив» дал согласие на то, что игра первого круга пройдет в Краснодаре, а потом сыграем уже у нас»
– «Локомотив» дал согласие на то, что игра первого круга пройдет в Краснодаре, а потом сыграем уже у нас. Все подписали. Мы договорились об этом. Так что теперь можно сказать, что в связи с проведением саммита БРИКС у нас будут изменения, связанные только с этой игрой. Сейчас же уже все мысли о ближайших играх с «Самарой» и «Зенитом» 26 и 29 сентября.
– Насколько тяжело было решить вопрос с обменом кругами?
– Нет, не тяжело, все с пониманием отнеслись к ситуации. Проводится саммит, вопросы безопасности. В данном случае был не наш вопрос, потому что не мы организовываем. Нам в целом по этому периоду навстречу пошли. Все нормально, будем играть, – сказал президент казанского клуба.
В связи с проведением в Казани с 22 по 24 октября саммита БРИКС директорат Единой лиги согласовал новые даты матчей между УНИКСом и «Локомотивом‑Кубань». Запланированная ранее на 20 октября встреча команд в Казани пройдет в этот день в Краснодаре. На паркете казанского «Баскет‑холла» соперники сойдутся 1 декабря.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий