Евгений Богачев: «Локомотив» дал согласие на то, что игра первого круга пройдет в Краснодаре, а потом сыграем уже у нас»

Евгений Богачев рассказал о договоренности между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».

– «Локомотив » дал согласие на то, что игра первого круга пройдет в Краснодаре, а потом сыграем уже у нас. Все подписали. Мы договорились об этом. Так что теперь можно сказать, что в связи с проведением саммита БРИКС у нас будут изменения, связанные только с этой игрой. Сейчас же уже все мысли о ближайших играх с «Самарой» и «Зенитом» 26 и 29 сентября.

– Насколько тяжело было решить вопрос с обменом кругами?

– Нет, не тяжело, все с пониманием отнеслись к ситуации. Проводится саммит, вопросы безопасности. В данном случае был не наш вопрос, потому что не мы организовываем. Нам в целом по этому периоду навстречу пошли. Все нормально, будем играть, – сказал президент казанского клуба.

В связи с проведением в Казани с 22 по 24 октября саммита БРИКС директорат Единой лиги согласовал новые даты матчей между УНИКСом и «Локомотивом‑Кубань». Запланированная ранее на 20 октября встреча команд в Казани пройдет в этот день в Краснодаре. На паркете казанского «Баскет‑холла» соперники сойдутся 1 декабря.