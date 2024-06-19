Евгений Богачев: «Возможно, Акун-Перселл подумал, что в УНИКСе у него будет больше возможностей показать себя с лучшей стороны»

Евгений Богачев прокомментировал переход в команду Девона Акун-Перселла.

Президент казанцев назвал возможные причины решения форварда покинуть « ив-Кубань» и перебраться в УНИКС.

– Мы много видели Девона в матчах за «Локомотив», основательно анализировали его игру, смотрели и то, сколько матчей он пропустил. Акун‑ очень полезно играл за «Локо», процент попаданий у него достаточно высокий. Да и возраст у игрока для баскетбола еще достаточно хороший.

В разное время мы нередко брали бывших игроков и тренеров «Локомотива». И они тоже порой берут баскетболистов, которые выступали раньше у нас. Потому что все мы хорошо видим друг друга. Мы видим, что баскетболисты играли за хорошие команды, были там полезными баскетболистами. Так что здесь меньше риска просчитаться при подписании контракта.

Мы воочию видели возможности Девона в матчах полуфинала плей‑офф против нашей команды. Это хороший игрок, и это все знают.

– Как вам удалось совершить эту удачную трансферную сделку?

– Может быть, игрок посчитал, что Казань более красивый город. Хотя Краснодар тоже красив. Не знаю, но пусть мы и не в Евролиге сейчас, но последние годы очень успешно выступает в лиге и регулярно занимает призовые места. Возможно, он подумал, что здесь у него будет больше хороших возможностей проявить себя, показать себя с самой лучшей стороны.