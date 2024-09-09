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УНИКС рассчитывает перенести только один домашний матч, который запланирован на период проведения саммита БРИКС в Казани

УНИКС рассчитывает минимизировать количество перенесенных матчей

Казанский клуб надеется провести почти все домашние игры, приходящиеся на период с 10 октября по 1 ноября, в надлежащие сроки в Казани.

По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, исключением должна стать игра с «Локомотивом‑Кубан». 

Ранее сообщалось, что федеральный оргкомитет из‑за предстоящего саммита БРИКС поручил перенести из Казани все спортивно‑массовые мероприятия, запланированные на срок с 10 октября по 1 ноября. В этот период у УНИКСа в календаре запланировано пять домашних матчей в рамках Единой лиги ВТБ: с «Автодором», «Астаной», «Локомотивом‑Кубанью», МБА‑МАИ и «Уралмашем».

«Дело в том, что наши игры приходятся не на даты самого саммита БРИКС, и так что предварительно мы можем все наши домашние матчи, кроме одного, провести в сроки по календарю Единой лиги. Мы сыграем их до и после саммита. Понятно, что в этот период все будет немножко закрыто, но у нас все планируется со зрителями.

Мы договариваемся сейчас по проведению игр в назначенные сроки. Вроде бы нас поддерживают. И очень вероятно, что так оно и будет. Тогда мы перенесем только одну игру с «Локомотивом», просто поменяемся с ними кругами, игру в обозначенные сроки проведем на выезде. Еще с соперником надо, конечно, согласовать. Но Единая лига знает, и мы же не просто по своему желанию так делаем: так складываются обстоятельства», – сказал Богачев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЕвгений Богачев
logoЕдиная лига ВТБ
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