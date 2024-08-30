Евгений Богачев о назначении Ведищева главным тренером: «Хуже от этого «Локомотиву» точно не будет. Интересный эксперимент»

Евгений Богачев отреагировал на новую должность Андрея Ведищева

Многолетний президент «Локомотива-Кубань» стал главным тренером команды.

«Думаю, что Ведищев может себе это позволить. В свое время он был очень видным баскетболистом, ведущим игроком. Плюс он очень хорошо знает свою команду, занимается подготовкой российских игроков. Двух своих сыновей подготовил в том числе. Он очень опытен в этих вопросах.

К тому же это не первый такой случай в нашем баскетболе. Покойный Владимир Родионов из «Автодора» тоже не раз назначал себя главным тренером команды.

В общем, хуже от этого «Локомотиву » точно не будет. Ведищев – очень опытный менеджер, и, повторюсь, хорошим игроком был. Был бы я помоложе, может быть, в непростой ситуации тоже проэкспериментировал бы (смеется). Хоть я и не баскетболист, но за все эти годы мне многие тонкости стали хорошо известны. Иногда я не то чтобы подсказываю, но во время разборов тех или иных моментов тоже могу дать тренеру какие‑то рекомендации.

К тому же Ведищев имеет немало преимуществ перед многими тренерами, которые откуда‑то из Европы приезжают: тренеру нужно еще какое‑то время, чтобы изучить команду, а Ведищев знает душу игрока, знает, чем каждый из его баскетболистов живет, и может настроить должным образом. Ему все это хорошо знакомо. Так что это будет интересный эксперимент», – считает глава УНИКСа .