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УНИКС рассчитывает перенести несколько домашних матчей, которые попадают на период проведения в Казани саммита БРИКС

УНИКС надеется на изменения в календаре Единой лиги ВТБ

По словам президента казанского клуба Евгения Богачева, ведутся переговоры по поводу переноса домашних матчей, которые попадают на период проведения в Казани саммита БРИКС, на другие даты.

Федеральный оргкомитет из‑за предстоящего саммита поручил перенести из Казани все спортивно‑массовые мероприятия, запланированные на срок с 10 октября по 1 ноября.

В этот период у УНИКСа в календаре запланировано пять домашних матчей в рамках Единой лиги ВТБ: с «Автодором», «Астаной», «Локомотивом‑Кубань», МБА‑МАИ и «Уралмашем».

«Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Вопрос очень сложный. Но куда деваться? С Единой лигой сейчас общаемся на эту тему. Очень плотный календарь, все забито, некуда переносить. Пока еще не знаю, но вроде какой‑то компромисс находим относительно того, как успеть попробовать провести пару матчей до саммита, может быть. А три другие перенесем на потом. Пока не могу сказать ничего конкретного: обсуждаем эти вопросы, думаем», – заявил Богачев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoУНИКС
logoЕвгений Богачев
logoЕдиная лига ВТБ
календарь
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