Алисса Томас оформила свой 4-й трипл-дабл в плей-офф женской НБА. Помимо нее такую статистику демонстрировали всего 2 раза
Алисса Томас оформила свой 4-й трипл-дабл в плей-офф женской НБА.
В первом матче серии с «Индианой» (93:69) форвард «Коннектикута» набрала 12 очков, 13 передач и 10 подборов.
Трипл-дабл стал для Томас 15-м в рамках женской НБА (с учетом плей-офф).
В плей-офф у Алиссы теперь четыре трипл-дабла. У остальных игроков WNBA вместе взятых в общей сложности два трипл-дабла в плей-офф.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ABC News
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости