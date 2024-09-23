Алисса Томас оформила свой 4-й трипл-дабл в плей-офф женской НБА. Помимо нее такую статистику демонстрировали всего 2 раза

Алисса Томас оформила свой 4-й трипл-дабл в плей-офф женской НБА.

В первом матче серии с «Индианой » (93:69) форвард «Коннектикута» набрала 12 очков, 13 передач и 10 подборов.

Трипл-дабл стал для Томас 15-м в рамках женской НБА (с учетом плей-офф).

В плей-офф у Алиссы теперь четыре трипл-дабла. У остальных игроков WNBA вместе взятых в общей сложности два трипл-дабла в плей-офф.