«Вегас» идет за три-питом, дебют Кларк, (возможно) последний поход Таурази. Чего ждать от плей-офф женской НБА

Минул очередной регулярный чемпионат женской НБА, на который сильно повлияла олимпийская пауза. Баскетболистки вернулись в разных кондициях и психологическом состоянии, поэтому плей-офф может стать особенно непредсказуемым. Начало – уже на этих выходных.

Первый раунд плей-офф женской НБА (до двух побед)

«Нью-Йорк» (1-й посев) – «Атланта» (8);

«Миннесота (2) – «Финикс» (7);

«Лас-Вегас» (4) – «Сиэтл» (5);

«Коннектикут» (3) – «Индиана» (6)

Впрыгнули в последний вагон

«Атланта»

Преимущественно низовая команда (последнее место в лиге по очкам), которая выстроена вокруг ветеранов и играет в медленном темпе. На драфте-2024 «Дрим» взяли девушку из Австралии, которая еще не приехала в ЖНБА, а выбранная под 6-м номером в 2023-м Хейли Джонс влияния на результат почти не оказывает. Большинству значимых игроков уже за 30, именно в «Атланте» красиво старею Алиша Грей и Тина Чарльз. Единственное светлое пятно с перспективой – габаритная защитница Райан Ховард, которая была новичком года два сезона назад. Правда, Ховард хоть и берет на себя 15 бросков за игру, но реализует их с весьма посредственной эффективность, поэтому есть сомнения, не является ли она хорошим игроком для плохой команды.

Икс-фактор: миниатюрная защитница Жордин Кэнада (168/61) пропустила часть сезона из-за перелома пальца, но после возвращения помогла «Атланте» удержать путевку в плей-офф. Очки набирать она умеет, плюс есть опыт важных матчей благодаря выступления за чемпионский «Сиэтл».

Темные лошадки

«Сиэтл»

«Шторм», на мой взгляд, занимают промежуточную позицию между очевидными претендентами на титул и всеми остальными. Если брать исключительно победы – сезон-2024 получился самым успешным для «Сиэтла» при Ноэль Куин. С другой стороны, выхлоп в регулярном чемпионате все равно не соответствует потенциалу. Джул Лойд, Ннека Огвумике и Скайлер Диггинс-Смит – это должна быть самая грозная троица в конференции! Но на каждую ложку меда в их исполнении оказывается две ложки чего-то менее приятного.

Думаю, причиной всех бед являются трехочковые – негоже команде из топ-5 быть последней по проценту реализации дальних бросков (28,5%). У Диггинс-Смит с этим компонентом всегда было так себе, Лойд издали в этой регулярке забила лишь 27% трехочковых.

Икс-фактор: Гэбби Уильямс завоевала серебро Олимпиады-2024 со сборной Франции, хотя в НБА у нее пока что все ни шатко ни валко. С точки зрения навыков у нее есть кое-что ценное – «Шторм» было бы очень полезно понять, можно ли на нее рассчитывать в расширенной роли к 28 годам.

«Индиана»

Сначала я думал, что Кейтлин Кларк выглядит очень хорошо для новичка профессиональной лиги. Потому я утвердился во мнении, что ее легко уже можно называть звездой женской НБА. А когда ее дебютная регулярка обернулась побитыми рекордами – не для новичков, а исторических показателей – то стало сложно отмахнуться от того, что она делает нечто впечатляющее по меркам всего североамериканского спорта. Выход в плей-офф – подходящая вишенка на торте.

Икс-фактор: ради Кларк я посмотрел у «Фивер» больше всех игр, поэтому пульс этой команды прощупал лучше остальных. Варианты взлететь есть, сценарии с провалом тоже. В основном, они связаны с Кларк. Но неожиданный вклад могут внести и те, кто обосновался в резерве «Фивер» – в первую очередь, речь о ветеранах Дамирис Дантас и Эрике Уилер. Первая наверняка получит игровое время, если придется бороться с габаритной командой. Плюс, есть еще Кэти Лу Самуэльсон, которая потеряла игровое время после Олимпиады.

«Финикс»

«Меркьюри», по ощущениям, редко проигрывают «на тоненького». Команда палит издали, как только появляется возможность, защищается на дуге абы как. В совокупности это дает команду, которая может в отдельном матче обыграть кого угодно, но еще чаще безнадежно отстает в счете еще к большому перерыву.

Икс-фактор: сложно записывать в тузы в рукаве» главного снайпера команды, но будет интересно посмотреть. Есть ли у Калеи Коппер еще одна передача. Да, она была MVP финала в 2021-м, но сейчас завершается ее дебютный сезона в составе «Меркьюри». Звездой «Финикса» в регулярке была именно Коппер при наличии Бриттни Грайнер и Дайаны Таурази, но сможет ли Коппер взять на себя инициативу в той мере, в какой это нужно команде (да еще и на фоне проблем со спиной)?

Что касается Таурази – все с ней прощаются по принципу «ну сколько можно уже играть», но Леди Ди сама пока ничего не подтверждала. Если это действительно прощальный заход, то определенно надо бахнуть.

Фавориты

«Нью-Йорк»

«Либерти» делают ставку на тактику «большое трио и все остальные».

Ионеску всерьез претендует на звание первой скрипки, поскольку в сезоне-2024 она ближе всего в карьере подобралась к гроссмейстерской для женской НБА отметке в 20 очков за игру. Роль Стюарт ужалась, но ей и в формате подносчицы снарядов оказалось вполне комфортно. Джонс отрезками демонстрирует доминирование, а временами может позволить себе вздремнуть в тени двух звездных партнерш.

Все пожертвовали чем-то ради одной задачи – завоевать титул. В прошлом сезоне они остановились от заветной цели в одном шаге. Икс-фактором на этот раз может стать немка Леони Фибих, которая была выбрана драфте еще в 2020-м, но доехала до ЖНБА только сейчас и регулярно помогала набору очков дальними попаданиями.

«Коннектикут»

«Сан» – это про лучшую в лиге защиту и коллективное распределение обязанностей. Больше 30 минут на площадке проводят только Алисса Томас и Деванна Боннер, причем Томас идет 6-й по броскам с игры и 5-й по очкам за матч. После обмена Марины Мэйбри у «Сан» есть сразу шесть игроков, которые набирают 10+ очков за игру.

У «Сан» элементарная стратегия на каждый матч – поменьше терять мяч и провоцировать побольше потерь. Работает отлично.

Икс-фактор? В положительную сторону – защитные навыки Дижоней Кэррингтон. Она сделала очень мощный шаг вперед в этом сезоне и превратилась в отменного защитника на мяче, который способен терроризировать топ-опции соперников один-на-один. Со знаком «минус» я бы обратил внимание на возраст Боннер, которой исполнилось уже 37 лет.

«Миннесота»

Как по мне, это очень тренерская команда. Коллектив под управлением Шерил Рив очень умело защищается, распределяет мяч в атаке и ищет оптимальный вариант, редко без нужды спешит или поддается эмоциям. «Линкс» всегда знают, как действовать в ключевые моменты, плюс внутри команды на обоих концах площадки настроен оптимальный баланс и близкая к идеальной иерархия во главе со звездой (Нафиса Коллье) и ее помощницей-снайпершей (Кейла Макбрайд).

Икс-фактор: канадка Бриджет Карлитон к 27 годам впервые добралась до расширенной роли и теперь забивает столько же трехочковых за игру, сколько раньше бросала. Да еще и с 44,7%-ной реализацией.

«Лас-Вегас»

На бумаге – действующие чемпионы и самая грозная атака лиги. На деле – Эйжа Уилсон получит MVP регулярного чемпионата, но в плей-офф все запросто может пойти не по плану. Стартовая центровая Кия Стоукс, например, окончательно разуверилась в собственных атакующих навыках (1,4 очка за игру). У Келси Плам все процентики сползли вниз, а креативом на передачах она их не восполнила. Джеки Янг в чемпионские годы забивала больше 40% трехочковых, а сейчас упала до 33%.

Короче говоря, на плечах Уилсон «Эйсес» могут как завоевать третий титул подряд, так и провалиться. Я склоняюсь к варианту с ранним вылетом.

Икс-фактор: Челси Грэй долго лечилась, но когда вернулась – помогла «Вегасу» выдать серию с 10 победами в 11 матчах. Но все же это не та Грэй, которая нужна команде Бекки Хэммон для успеха в плей-офф. В недавнем принципиальном матче с «Либерти» Грэй осталась с 3 очками при 1/7 с игры, да и в целом многовато теряет мяч. В ее игре нет остроты необходимой для осенней фазы женской НБА. Но Грэй уже за 30, так что в ее ментальной крепости сомневаться нет резона.

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Плей-офф-2024 женской НБА стартует в воскресенье, 22 сентября, матчами «Нью-Йорк» – «Атланта» (20:00 мск) и «Коннектикут» – «Индиана» (22:00).

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Bruce Bennett, Amanda Loman, Bruce Bennett, Ethan Miller, Stephen Maturen, Paras Griffin, Steph Chambers