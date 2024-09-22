Кейтлин Кларк пришла на свой первый матч плей-офф в плаще оверсайз
Кейтлин Кларк сегодня дебютирует в плей-офф женской НБА.
Звездный новичок «Индианы» привлекла к себе внимание, придя на игру в необычном плаще оверсайз и синих винтажных мешковатых джинсах.
Сегодня «Индиана» встречается с «Коннектикутом» на выезде в первом матче серии первого раунда плей-офф.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети «Индианы»
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