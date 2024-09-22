Кейтлин Кларк пришла на свой первый матч плей-офф в плаще оверсайз

Кейтлин Кларк сегодня дебютирует в плей-офф женской НБА.

Звездный новичок «Индианы» привлекла к себе внимание, придя на игру в необычном плаще оверсайз и синих винтажных мешковатых джинсах.

Сегодня «Индиана » встречается с «Коннектикутом» на выезде в первом матче серии первого раунда плей-офф.