Кейтлин Кларк набрала 11 очков и 8 передач при 4 из 17 с игры в дебютном матче в плей-офф женской НБА
Кейтлин Кларк дебютировала в плей-офф женской НБА .
Новичок «Индианы» во встрече с «Коннектикутом» (69:93) набрала 11 очков, 4 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 36 минут.
Кларк реализовала 4 из 17 с игры (2 из 13 из-за дуги) и допустила 2 потери.
Кейтлин признана лучшим новичком сезона женской НБА. «Фивер» вернулись в плей-фф после 8-летнего перерыва.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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