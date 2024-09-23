Кейтлин Кларк набрала 11 очков и 8 передач при 4 из 17 с игры в дебютном матче в плей-офф женской НБА

Кейтлин Кларк дебютировала в плей-офф женской НБА .

Новичок «Индианы» во встрече с «Коннектикутом» (69:93) набрала 11 очков, 4 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 36 минут.

Кларк реализовала 4 из 17 с игры (2 из 13 из-за дуги) и допустила 2 потери.

Кейтлин признана лучшим новичком сезона женской НБА. «Фивер» вернулись в плей-фф после 8-летнего перерыва.