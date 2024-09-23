Аврамович, Хоменко, Мун, Даглас и Кливленд – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ

Названы лучшие игроки прошедшего тура Единой лиги ВТБ.

Символическая пятерка составлена по итогам матчей 21-22 сентября. В нее вошли Ксавьер Мун («Зенит»), Джавонте Даглас («Уралмаш»), Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»), Алекса Аврамович (ЦСКА) и Александр Хоменко («Пари НН»).

Изображение: телеграм-канал Единой лиги ВТБ