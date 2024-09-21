Алекса Аврамович: «Наша цель – выиграть Суперкубок и Лигу ВТБ. Половину работы выполнили, осталось самое сложное»
Алекса Аврамович .
«Наша цель – выиграть оба трофея, Суперкубок и Лигу ВТБ. Половину работы мы выполнили, осталось самое сложное. Стать чемпионом гораздо проще, чем защищать трофей.
«Локомотив» очень талантливый, УНИКС – настоящая команда Евролиги, и «Зенит», конечно. «Црвена Звезда» – один из претендентов на Топ-8 Евролиги, и у них были сложности против ЦСКА и «Зенита», что говорит о силе российских команд. Я думаю, что они могли бы играть в Евролиге наравне с остальными», – сказал сербский защитник ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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