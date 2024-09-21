Алекса Аврамович: «Наша цель – выиграть Суперкубок и Лигу ВТБ. Половину работы выполнили, осталось самое сложное»

Алекса Аврамович .

«Наша цель – выиграть оба трофея, Суперкубок и Лигу ВТБ. Половину работы мы выполнили, осталось самое сложное. Стать чемпионом гораздо проще, чем защищать трофей.

«Локомотив » очень талантливый, УНИКС – настоящая команда Евролиги, и «Зенит », конечно. «Црвена Звезда » – один из претендентов на Топ-8 Евролиги, и у них были сложности против ЦСКА и «Зенита», что говорит о силе российских команд. Я думаю, что они могли бы играть в Евролиге наравне с остальными», – сказал сербский защитник ЦСКА .