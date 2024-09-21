Алекса Аврамович набрал 14 очков, 5 передач и 4 подбора в дебютном матче за ЦСКА в Лиге ВТБ

Алекса Аврамович дебютировал за ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Сербский атакующий защитник провел первый матч за ЦСКА в Лиге ВТБ, набрав 14 очков, сделав 5 передач и 4 подбора в победной встрече с УНИКСом .

ЦСКА начал сезон с домашней победы над казанским УНИКСом со счетом 71:55.