Алекса Аврамович набрал 14 очков, 5 передач и 4 подбора в дебютном матче за ЦСКА в Лиге ВТБ
Алекса Аврамович дебютировал за ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
Сербский атакующий защитник провел первый матч за ЦСКА в Лиге ВТБ, набрав 14 очков, сделав 5 передач и 4 подбора в победной встрече с УНИКСом.
ЦСКА начал сезон с домашней победы над казанским УНИКСом со счетом 71:55.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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