Алекса Аврамович: «Даже представить себе не мог, что меня так тепло встретят в России»

Алекса Аврамович в восторге от перехода в ЦСКА и хочет остаться в России надолго.

«Я очень рад стать частью истории ЦСКА. Очень доволен тем, как мы боролись за наш клуб в Суперкубке. Это было здорово.

Зная, что у русских и сербов особая связь, я был уверен, что меня ждет теплый прием. Я разговаривал с некоторыми партнерами по сборной, и они намекнули, как это будет, но я даже представить себе не мог, что будет именно так.

Не ожидал, что это будет настолько эмоционально, особенно когда мы выиграли кубок. Я играл в Евролиге, в Еврокубке против российских команд, на Олимпийских играх. Тот, кто хоть немного следит за баскетболом, уже знал меня как игрока. Я никогда не скрывал своего восторга от перехода в ЦСКА.

Я подписал контракт на два года, но мне бы хотелось остаться здесь гораздо дольше. Да, у них есть ограничения, но это клуб мирового уровня», – сказал сербский защитник ЦСКА .