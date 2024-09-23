Джейсон Тейтум: «Тяжко наблюдать за тем, как люди обсуждают тебя на телевидении или сомневаются в тебе»

Джейсон Тейтум признался, что его задевают критические высказывания.

«Тяжко наблюдать за тем, как люди обсуждают тебя на телевидении или сомневаются в тебе во время эфира. Или все эти вещи, что говорятся в твиттере. Хотя бы потому, сколь многим приходится жертвовать и как усердно необходимо работать над собой...

Всегда хочется быть лучшим. Хочется показывать лучшую игру в каждом матче, но так не бывает», – считает форвард «Селтикс».

Минувшим летом Тейтум стал чемпионом НБА и победителем Олимпийских игр. Звездный форвард при этом упустил звание MVP финальной серии и стал объектом насмешек из-за роли резервиста в сборной США.