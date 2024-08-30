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Том Брэди о Джейсоне Тейтуме: «Сейчас я уважаю его еще больше, чем когда-либо»

Том Брэди отдал должное Джейсону Тейтуму

Легендарный игрок НФЛ комплиментарно отозвался о форварде «Селтикс», который принял роль запасного в сборной США на ОИ-2024.

«Настоящий профессионал! Настоящий чемпион! И потрясающий товарищ по команде! Мы должны отдавать должное людям, для которых командный успех важнее личного!

В каждой организации есть люди, которые необязательно получают «стартовую» роль, но играют при этом важную роль в успехах команды. Сейчас я уважаю Джейсона Тейтума еще больше, чем когда-либо! Подобным вещам мы должны учить наших детей», – считает Брэди.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoБостон
logoсборная США
logoНБА
logoТом Брэди
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoДжейсон Тейтум
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