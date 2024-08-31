Джейлен Браун о настрое на сезон: «Я хочу крови»
Джейлен Браун четко дал понять, какой у него настрой на новый сезон
Во время переписки в соцсетях защитник «Бостона» в ответ на реплику «Кто-то собирается устроить им всем» ответил «Я хочу крови».
Браун был признан MVP финальной серии плей-офф-2024, но не попал в состав олимпийской сборной США. После этого баскетболист не скрывал недовольства.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentially Sports
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