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Джейлен Браун о настрое на сезон: «Я хочу крови»

Джейлен Браун четко дал понять, какой у него настрой на новый сезон

Во время переписки в соцсетях защитник «Бостона» в ответ на реплику «Кто-то собирается устроить им всем» ответил «Я хочу крови».

Браун был признан MVP финальной серии плей-офф-2024, но не попал в состав олимпийской сборной США. После этого баскетболист не скрывал недовольства.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentially Sports
logoБостон
logoсборная США
logoНБА
соцсети
logoДжейлен Браун
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