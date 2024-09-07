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  • Чарльз Баркли о Тейтуме и Брауне в межсезонье: «Мир НБА ухитрился достать даже двух игроков из Топ-10, которые выиграли чемпионат»
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Чарльз Баркли о Тейтуме и Брауне в межсезонье: «Мир НБА ухитрился достать даже двух игроков из Топ-10, которые выиграли чемпионат»

Чарльз Баркли посочувствовал Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну

Легендарный игрок НБА считает, что болельщики и СМИ этим летом сделали все, чтобы вывести из равновесия победивший в сезоне-23/24 дуэт из «Бостона».

Брауна не позвали в сборную США, а Тейтум в рамках парижского турнира получил роль резервиста. Данные сюжеты активно обсуждались в межсезонье-2024.

«Мир НБА нашел способ разозлить их обоих этим летом. Только НБА может это сделать, разозлить двух из десяти лучших игроков лиги после того, как они выиграли чемпионат. Может быть, с Айзеей Томасом обошлись несправедливо в Дрим-тим, но я не могу вспомнить ни одного другого сценария, когда НБА разозлила бы двух игроков больше, чем вышло этим летом с Джейсоном и Джейленом. Я действительно искренне в это верю.

Нет никаких причин, по которым не следовало бы выпускать на площадку Тейтума и Халибертона. Они пожертвовали своим летом, чтобы представлять страну. Не случилось бы ничего катастрофического, выпусти сборная Джейсона Тейтума на площадку», – считает член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoБостон
logoсборная США
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
logoТайриз Халибертон
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