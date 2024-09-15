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Стив Керр об игровом времени Джейсона Тейтума в сборной США: «Болельщики «Селтикс» накинутся на меня»

Стив Керр высказался об ограниченном игровом времени Джейсона Тейтума в сборной.

«Думаю, болельщики «Селтикс» накинутся на меня. Ничего страшного.

Парни были великолепны. Джейсон отлично справился с ситуацией. Потом, очевидно, это стало темой для СМИ, но он справился с этим максимально хорошо.

Тайриз, то же самое. Каждый матч складывался по-разному. И мы говорили об этом с самого первого дня — 12 суперзвезд, и, вероятно, только у девяти из них может быть постоянное игровое время.

Они вели себя очень профессионально и поддерживали друг друга. Я горжусь ими всеми», – сказал главный тренер сборной США и «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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logoГолден Стэйт
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logoНБА
logoСтив Керр
logoДжейсон Тейтум
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