Эйжа Уилсон единогласно признана MVP сезона женской НБА 2024 года

Эйжа Уилсон стала трехкратным обладателем награды MVP женской НБА.

Тяжелый форвард «Лас-Вегаса» получила все 67 голосов за первое место (670 очков) от спортивных журналистов и комментаторов, что сделало ее первым единогласным MVP WNBA со времен Синтии Купер. Баскетболистка «Хьюстона» была единогласно признана MVP первого сезона WNBA (1997).

Уилсон стала четвертой баскетболисткой в истории WNBA, получившей три награды MVP. Ранее это удалось только Шерил Свупс (2000, 2002, 2005), Лизе Лесли (2001, 2004, 2006) и Лорен Джексон (2003, 2007, 2010). До этого Уилсон признавалась самым ценным игроком лиги в 2020 и 2022 годах.

Показатели 28-летней баскетболистки в прошедшем регулярном чемпионате составили 26,9 очка, 11,9 подбора, 2,3 передачи, 1,8 перехвата и 2,6 блок-шота в среднем за матч.

Форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер (467 очков) заняла второе место в голосование. Далее идут форвард «Нью-Йорка» Брианна Стюарт (295), защитник «Индианы» Кейтлин Кларк (130) и форвард «Коннектикута» Алисса Томас (83).