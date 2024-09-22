Журналисты AP единогласно назвали Кейтлин Кларк лучшим новичком сезона
Кейтлин Кларк – лучший новичок сезона WNBA-2024 по версии AP.
15 представителей агентства AP единогласно отдали свои голоса баскетболистке «Индианы».
В прошедшем регулярном чемпионате Кларк обновила рекорд женской НБА по количеству передач за сезон (337), а также установила новый рекорд лиги по количеству очков, набранных новичком (19,2 в среднем за матч).
В символическую пятерку лучших новичков сезона также вошли Энджел Риз, Камилла Кардозу (обе – «Чикаго»), Леони Фибих («Нью-Йорк») и Рикеа Джексон («Лос-Анджелес»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: AP News
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